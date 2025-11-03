"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Soudan : un drame sans précédent - Sondages 2027 : vers un 2nd tour Mélenchon-Bardella ?
Au sommaire de cette édition, d’abord le Soudan, plongé depuis plus de deux ans dans une guerre dévastatrice. Une guerre souvent absente des grands médias, mais qui a provoqué l’un des pires drames humanitaires de notre époque: plus de dix millions de déplacés, des villes rasées, des vies brisées. Et puis, un autre regard, ici, en France, où la jeunesse et les classes populaires expriment elles aussi leur désarroi, non pas face à la guerre, mais face à la politique. Le dernier sondage Cluster 17 place Jean-Luc Mélenchon largement en tête chez les jeunes, tandis que du côté du Rassemblement National, Jordan Bardella s’impose peu à peu comme la nouvelle figure de la droite radicale, jusqu’à concurrencer Marine Le Pen. En France, au Soudan, ici comme ailleurs, que devient l’espoir quand la guerre, la précarité ou la défiance politique semblent fermer tous les horizons ?