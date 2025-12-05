Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Soudan : la guerre ignorée
Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile sanglante entre l’armée régulière (Sudanese Armed Forces, SAF) et les milices paramilitaires (Rapid Support Forces, RSF). En tout cas c’est comme ça que l’on présente ce conflit dans nos médias ici en France. Notre invitée du jour, la franco -soudanaise, Taiseer Khalil parle, elle, plutôt de contre-révolution. Résultat : des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et selon l’ONU, l’une des plus graves crises humanitaires et de déplacements internes de la planète. Pourtant, très peu d’images, de reportages ou de débats reviennent sur cette tragédie. Il existe aujourd’hui en France des Soudanais et des franco soudanais, bien placés pour raconter ce qu’il se passe et témoigner de ce silence ou de cette indifférence médiatique. Taiseer Khalil, franco soudanaise, et enseignante en commerce international, est notre invité. Avec elle, on va parler de ce que l’on n’entend pas souvent sur la crise soudanaise…