Guerre en Ukraine : fragilisé, Zelensky cherche le soutien de Macron

Au sommaire de cette édition :

Deux dossiers internationaux dominent l’actualité aujourd’hui, et ils ont un point commun : la manière dont les grandes puissances cherchent à imposer leur agenda politique à des États fragilisés.

D’un côté, l’escalade entre Washington et Caracas. Les États-Unis réactivent leurs sanctions contre le Venezuela et durcissent leur ligne, renouant, selon plusieurs observateurs, avec la logique de la doctrine Monroe, qui considère les Amériques comme leur « arrière-cour » stratégique. Conséquence : tensions diplomatiques, risques d’instabilité régionale, et interrogations sur la souveraineté des pays latino-américains, y compris de la Colombie, également gouvernée par la gauche. Le rapport de force se réinstalle en Amérique latine, souvent au détriment des populations. L’émission en parle avec Thomas Posado.

En Europe, une autre scène se joue. L’Ukraine, fragilisée par une affaire de corruption qui, selon la presse ukrainienne, emporte un proche collaborateur de Volodymyr Zelensky, se retrouve engagée dans un processus de paix largement piloté par d’autres, en particulier par les États-Unis. La version initiale du plan américain reprend en grande partie les demandes russes, avant d’être amendée. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky se rend à Paris pour chercher un soutien auprès d’Emmanuel Macron, alors que le rapport de forces militaire et diplomatique lui échappe en partie. Là encore, une question se pose : qui décide pour l’Ukraine, et dans l’intérêt de qui ? L’émission y revient avec Emmanuel Dupuy.