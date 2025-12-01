Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Guerre en Ukraine : fragilisé, Zelensky cherche le soutien de Macron

Au sommaire de cette édition :

Deux dossiers internationaux dominent l’actualité aujourd’hui, et ils ont un point commun : la manière dont les grandes puissances cherchent à imposer leur agenda politique à des États fragilisés.

D’un côté, l’escalade entre Washington et Caracas. Les États-Unis réactivent leurs sanctions contre le Venezuela et durcissent leur ligne, renouant, selon plusieurs observateurs, avec la logique de la doctrine Monroe, qui considère les Amériques comme leur « arrière-cour » stratégique. Conséquence : tensions diplomatiques, risques d’instabilité régionale, et interrogations sur la souveraineté des pays latino-américains, y compris de la Colombie, également gouvernée par la gauche. Le rapport de force se réinstalle en Amérique latine, souvent au détriment des populations. L’émission en parle avec Thomas Posado.

En Europe, une autre scène se joue. L’Ukraine, fragilisée par une affaire de corruption qui, selon la presse ukrainienne, emporte un proche collaborateur de Volodymyr Zelensky, se retrouve engagée dans un processus de paix largement piloté par d’autres, en particulier par les États-Unis. La version initiale du plan américain reprend en grande partie les demandes russes, avant d’être amendée. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky se rend à Paris pour chercher un soutien auprès d’Emmanuel Macron, alors que le rapport de forces militaire et diplomatique lui échappe en partie. Là encore, une question se pose : qui décide pour l’Ukraine, et dans l’intérêt de qui ? L’émission y revient avec Emmanuel Dupuy.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !