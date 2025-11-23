Révélations du dossier Epstein : voici pourquoi Trump panique

Mardi 18 novembre dernier, le Congrès américain a voté pour la publication du dossier Epstein, cette tentaculaire affaire pédocriminelle qui implique aussi bien célébrité, grands businessmen, et politiciens. A partir de maintenant, le ministère de la justice a désormais un peu moins d'1 mois pour rendre disponible l’intégralité des documents non-classifiés qui concernant le financier New Yorkais, mort en prison en 2019. Plus tôt dans la semaine, Donald Trump avait appelé les représentants républicains à voter en faveur de ce texte. Arguant que l’embarras était du côté des démocrates, et qu’il n’avait rien à cacher. C’est désormais chose faite.

Il faut tout de même savoir que les Républicains avaient déjà l'intention de voter le texte de loi. Du côté des démocrates, on craint qu'il s'agisse d'une stratégie pour tenter de gagner du temps. En effet, Donald Trump a demandé à sa ministre de la justice, Pam Bondi, d’ouvrir une enquête sur les relations entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates, dont l’ex-président Bill Clinton. Selon la ministre, cela serait justifié par de “nouvelles informations”, alors même que son ministère ainsi que le FBI avaient déclaré l’été dernier n’avoir découvert aucune nouvelle preuve permettant une enquête contre les personnes jusqu’ici non-poursuivies. Même du côté républicain, on déplore un écran de fumée de la part du président américain. Le clan “MAGA” est lui aussi particulièrement divisé sur cette affaire.

Dans le même temps, la police de l’immigration recrute des particuliers moyennant de l’argent et les tensions se font de plus en plus grandes entre Les Etats-Unis d’une part, et la Colombie et le Vénézuela d’autre part.

Pour parler de tout ça, Irving Magi retrouve Claire Rabès et Tristan Cabello sur le plateau de "Du Côté de Chez Sam".