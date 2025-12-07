Trump : "je suis fasciste, vous pouvez le dire !"

Va-t-on assister au retour de la doctrine Monroe ? En ce moment même, Donald Trump continue de jouer la surenchère diplomatique avec le Venezuela de Nicolas Maduro et la Colombie de Gustavo Petro. Avec la menace, brandie à demi-mot, d’une invasion terrestre. Officiellement, on dit que c’est pour la lutte contre le narcotrafic, officieusement, on sent l’envie pressante de se débarrasser de deux régimes de gauche passablement contraignants pour les intérêts économiques du magnat de l’immobilier. Avec en prime la guerre économique sous-jacente avec la Chine.

Mais tout ce zèle n’est-il pas destiné à détourner le regard des sérieuses difficultés économiques vers lesquelles Trump dirige les Etats-Unis ? En gros, Donald Trump ne jouerait-t-il pas la surenchère à l’international pour mieux masquer les difficultés de sa politique intérieure ?

De surenchère, le président américain en fait aussi sur l’immigration, notamment après les annonces de suspendre les demandes en provenance de 19 pays ainsi que la réduction du permis de travail à 18 mois contre 5 ans jusqu’à maintenant. Il s'en est aussi pris à la Somalie et une élue, membre de la chambre basse du Congrès, d'origine somalienne.

Pour décrypter tous ces sujets, Irving Magi a mené la discussion avec Tristan Cabello et Claire Rabès, sur le plateau de Du Côté de chez Sam.