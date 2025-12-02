Venezuela : pourquoi Trump veut la peau de Maduro

Le Venezuela est à nouveau au cœur de l’actualité internationale, entre tensions militaires, bras de fer diplomatique et isolement croissant. Depuis plusieurs semaines, Washington, sous l’impulsion de Donald Trump, adopte une posture particulièrement belliqueuse à l’égard du gouvernement de Nicolás Maduro.

Les États-Unis déploient un porte-avions dans les Caraïbes, multiplient les opérations armées contre des navires vénézuéliens au prétexte de la lutte contre le narcotrafic et déclarent l’espace aérien autour du pays « entièrement fermé ». En réaction, Caracas retire leurs licences à plusieurs compagnies aériennes internationales, qu’il accuse de participer à un « terrorisme d’État » piloté par Washington. Résultat : des milliers de passagers se retrouvent bloqués, le pays s’isole davantage, et la tension s’exacerbe chaque jour.

Malgré les justifications avancées par Donald Trump au sujet du narcotrafic, nombreux sont ceux qui voient se dessiner un objectif plus large : celui d’un changement de régime et d’une recomposition de l’influence géopolitique en Amérique latine. Autrement dit, le spectre du retour de la doctrine Monroe inquiète.

Pour comprendre ce qui se joue réellement, ce que veut Washington, comment réagit Caracas et jusqu’où cette confrontation peut aller, Amina Kalache s’entretient en visio avec Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l’Université de Rouen.