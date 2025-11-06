Coup de gueule, coup de coeur, coup de blues… Dans cette rubrique diffusée à l’improviste, un journaliste du Média se saisit d’une question d’actualité tout en se gardant bien de se cacher derrière son petit doigt.
Soudan : ces massacres qu’on ignore parce qu’ils sont en Afrique
Le Soudan s’effondre dans l’indifférence du monde. Depuis avril 2023, une guerre d’une brutalité extrême oppose l’armée du général al-Burhan aux milices RSF de Hemetti. Villes rasées, hôpitaux bombardés, famine organisée : plus de 13 millions de personnes ont fui, 20 millions sont en insécurité alimentaire. Selon le sociologue Hamad Gamal, « le monde a laissé tomber les Soudanais ». Derrière les combats, une économie de guerre prospère : or du Darfour, armes venues des Émirats, silence occidental. Le droit international est vidé de son sens, les civils sont pris au piège, les puissances se partagent le butin. Le Soudan, oublié des médias, devient le cœur noir du Sahel. C’est une guerre qu’on ne regarde plus, et c’est peut-être pour cela qu’elle dure.