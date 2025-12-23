Révélations sur le scandale Epstein : l'étau se resserre sur Trump

Ces derniers jours, l’actualité donne le vertige. Aux États-Unis, de nouveaux documents liés à l’affaire Epstein ont fuité, relançant des interrogations lourdes sur les réseaux de pouvoir, leurs silences, et les responsabilités politiques. Le nom de Donald Trump réapparaît, non pas comme une vérité établie, mais comme un élément d’un système où les élites semblent toujours bénéficier d’une forme d’impunité, pendant que la justice peine à aller jusqu’au bout.

Dans le même temps, Washington durcit le ton face au Venezuela, confirmant une politique étrangère où les sanctions et les rapports de force continuent de peser lourdement sur les populations civiles, bien plus que sur les dirigeants.

En France aussi, les lignes se tendent. Une étude récente met en lumière une nouvelle exigence : un niveau A2 en français pour l’obtention de certains titres de séjour. Une mesure présentée comme un outil d’intégration, mais qui soulève de sérieuses questions d’exclusion sociale et d’inégalités d’accès aux droits.

Sur le terrain, la réalité est encore plus brutale. À l’hôpital, une chasse contre les couvres-chefs… ou les musulmans. Et pendant que les services publics s’essoufflent, les salariés de KFC entrent en grève pour dénoncer précarité, pression et manque de considération.