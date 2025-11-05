Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Pro-Palestine, musulman, socialiste : Zohran Mamdani, un insoumis élu maire à New-York ?

Le 4 novembre, New York a élu Zohran Mamdani, 34 ans, maire de la ville, marquant une victoire historique pour la gauche américaine. Premier maire musulman et d’origine indienne, Mamdani s’est imposé avec 10 points d’avance face au républicain soutenu par Trump, Curtis Sliwa, et a infligé une nouvelle défaite à Andrew Cuomo. Sa campagne, centrée sur la vie chère, l’anti-racisme et des mesures sociales concrètes (gel des loyers, crèches et bus gratuits, fiscalité progressive), a mobilisé une jeunesse militante et une base populaire, combinant terrain et réseaux sociaux. Malgré les attaques racistes et islamophobes de ses adversaires, Mamdani est resté fidèle à ses idées et a galvanisé une vague militante inédite. Son succès a captivé la gauche française, notamment La France Insoumise, qui étudie sa stratégie pour s’en inspirer. Cette élection symbolise un tournant politique et démontre qu’une mobilisation populaire radicale et concrète peut renverser les puissants, en Amérique comme potentiellement en Europe.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !