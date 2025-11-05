Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Pro-Palestine, musulman, socialiste : Zohran Mamdani, un insoumis élu maire à New-York ?
Le 4 novembre, New York a élu Zohran Mamdani, 34 ans, maire de la ville, marquant une victoire historique pour la gauche américaine. Premier maire musulman et d’origine indienne, Mamdani s’est imposé avec 10 points d’avance face au républicain soutenu par Trump, Curtis Sliwa, et a infligé une nouvelle défaite à Andrew Cuomo. Sa campagne, centrée sur la vie chère, l’anti-racisme et des mesures sociales concrètes (gel des loyers, crèches et bus gratuits, fiscalité progressive), a mobilisé une jeunesse militante et une base populaire, combinant terrain et réseaux sociaux. Malgré les attaques racistes et islamophobes de ses adversaires, Mamdani est resté fidèle à ses idées et a galvanisé une vague militante inédite. Son succès a captivé la gauche française, notamment La France Insoumise, qui étudie sa stratégie pour s’en inspirer. Cette élection symbolise un tournant politique et démontre qu’une mobilisation populaire radicale et concrète peut renverser les puissants, en Amérique comme potentiellement en Europe.