"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Mamdani : victoire de la gauche à New-York - Israël : peine de mort pour les palestiniens
Au sommaire de cette édition: d’abord à New-York, un vote historique. Zohran Mamdani, militant socialiste, fils d’immigrés, vient de remporter la mairie face à l’un des systèmes les plus verrouillés du pays. Une victoire arraché contre l’argent, les médias, les lobbies, et qui fait souffler un vent d’espoir bien au-delà de l’Atlantique. Nous reviendrons dessus avec French Girls For Zohran, un collectif qui a soutenu cette campagne populaire et progressiste. Puis direction Israël, où la Knesset vient de franchir, à nouveau, une ligne rouge: une commission parlementaire a voté un amendement ouvrant la voie à la peine de mort obligatoire. Une loi voulue par l’extrême-droite israélienne, qui vise avant tout les Palestiniens. C’est une mesure lourde de conséquences. Et pour en discuter, Rafaëlle Maison et Olivia Zemor seront avec nous.