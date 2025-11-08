Je fais un don

De Roosevelt à Mamdani : le socialisme revient aux États-Unis

Le socialiste démocrate Zohran Mamdani a remporté l'élection municipale de New York. Si sa victoire s'inscrit dans un contexte de défiance vis à vis de la politique d'extrême-droite de Donald Trump, elle montre aussi la recherche d'une alternative à l'establishment d'un Parti démocrate décrédibilisé et accusé de fébrilité face au Président. Mais de quoi Mamdani est-il le nom ? Dans cet épisode de C'était pas mieux avant, Gwên revient sur l'histoire du Parti démocrate, de la gauche et du socialisme démocratique aux États-Unis.

