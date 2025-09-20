Après la mort de Charlie Kirk : Trump prépare une répression massive contre la gauche

Aux États-Unis, la répression va-t-elle s'abattre contre la “gauche radicale” ? Lundi dernier dans une vidéo du Charlie Kirk show, que le Vice-président américain J.D Vance a animée, des annonces inquiétantes ont été faites. En réponse à l’assassinat de l’influenceur d’extrême-droite Charlie Kirk, “son ami”, il a déclaré, je cite : « Il n’y a pas d’unité avec ceux qui célèbrent l’assassinat de Charlie Kirk, avec ceux qui financent ces articles, qui paient les salaires de ces sympathisants des terroristes » Pour le Vice-président américain, les choses sont claires : La gauche est synonyme de violence politique. Donald Trump, a son côté, a désigné le mouvement “antifas” comme organisation terroriste.

Pendant ce temps, Donald Trump a déployé la Garde Nationale dans la ville de Memphis et dit vouloir étendre le dispositif à toutes les villes démocrates, selon lui gangrenées par la criminalité. Pendant ce temps-là, le camp démocrate se fait par trop silencieux. Elle semble comme laisser le champ libre au camp “MAGA” pour déployer son discours ultra-répressif, qui rappelle les plus mauvaises heures du maccarthysme. On revient sur tout ça dans l'entretien d'actu ; Irving Magi a reçu Claire Rabès, militante démocrate et Tristan Cabello, historien spécialiste des Etats-Unis.