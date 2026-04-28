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Trump échappe encore à un assassinat : le retour de flamme

Samedi 25 avril, Donald Trump échappe à une nouvelle tentative d’assassinat. La cinquième en dix ans. Pendant que les balles sifflent, les réactions, elles, sont déjà prêtes.

Partout, les dirigeants enchaînent les condamnations impeccables. La violence politique, c’est mal. Personne ne devrait mourir pour ses idées. Un chœur parfaitement réglé, duquel rien ne dépasse.

Le problème, c’est que ce discours sonne un peu creux quand il vient de démocraties qui n’ont jamais vraiment cessé de produire de la violence, ailleurs, différemment, mais massivement. Bombardements, interventions, politiques brutales, là, le silence est souvent beaucoup plus confortable.

Aux États-Unis, cette contradiction s’ajoute à une polarisation extrême. Un pays fracturé, où la violence devient presque une conséquence logique du climat politique. Et au centre, Trump, à la fois cible et moteur d’un système qu’il continue d’alimenter. La France ferait bien de se méfier de ce qu'elle est en train d'importer...

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