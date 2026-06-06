Face à Trump : les démocrates s'inspirent de LFI

Jeudi 11 juin débute la 23ème édition de la Coupe du Monde de Football. Et s'il y a une crainte que beaucoup de monde a en tête : c'est qu'est-ce que Donald Trump en fera, de ce mondial. Entre des billets et des hôtels hors de prix, une ICE, sa police de l’immigration, complètement déchaînée, le contexte diplomatique avec l’Iran, équipe participante, ou avec le Canada et le Mexique, co-organisateurs, tout porte à croire que ce qui se veut être une vitrine pour Trump se transforme en gigantesque bordel.

Dans le même temps, Zohran Mamdani et l’aile gauche du parti démocrate font un petit peu la même chose, à savoir utiliser le mondial et les NBA Finals, qui se déroulent en ce moment entre les New Yorks Knicks et les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama - pour faire leur com et toucher leur électorat jeune, racisé et progressiste. Un parti qui, peut-être, continue sa mue socialiste avec d’autres personnages qui continuent de grimper et qui pourraient bien tirer leur épingle du jeu au sein du Partir démocrate et aux prochaines élections de mi-mandat. Et Mamdani entend bien utiliser sa notoriété et sa popularité pour jouer le rôle de fer de lance. Pour parler de ces sujets, Irving Magi a reçu la militante démocrate Claire Rabès et l'historien Tristan Cabello.