Iran : pourquoi Trump cherche une porte de sortie

Au programme de notre tour du monde aujourd’hui : la guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit. Soixante-deux jours après le début du conflit, le président américain Donald Trump ne cède pas, et le blocus qu’il a ordonné dans le détroit d’Ormuz persiste depuis près de trois semaines. Conséquence pour l’Iran : les exportations de pétrole sont en baisse ; et pour le reste du monde : les prix du pétrole et du gaz continuent d’augmenter, tandis que des pénuries apparaissent déjà.

En France, les présidents de La France Insoumise et du Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, se sont chacun exprimés à ce sujet . Nous y reviendrons en première partie d’émission.

Autre information : les Émirats arabes unis ont annoncé leur départ de l’OPEP ce mardi 28 avril, au nom de leur « intérêt national ». Que signifie ce départ pour les pays producteurs de pétrole membres de l’OPEP, et quel avenir pour ce cartel ?

Nous quitterons ensuite le Moyen-Orient pour rejoindre le Mali, où un nouveau basculement s’est opéré le week-end dernier. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans sa résidence de Kati ce samedi 25 avril. Au même moment, plusieurs villes du pays ont été la cible d’attaques coordonnées entre des jihadistes affiliés à Al-Qaïda et des rebelles touareg. Nous ferons le point sur la situation avec Pascal tout à l’heure.

Et pour finir, nous partirons en Syrie, où s’est ouvert le procès de l’ancien président Bachar el-Assad et de son entourage. Un procès lors duquel il sera jugé par contumace, étant donné qu’il a fui le pays en 2024.