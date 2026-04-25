Comment Trump s'enrichit sur le dos de la Maison Blanche

Et si le seul et unique intérêt pour Donald Trump d'être à la Maison Blanche, c'était l'argent ? C'est un chiffre relativement peu commenté dans les grands médias, mais en janvier 2026, Forbes estimait la fortune du président américain à 6,6 milliards de dollars. Celle-ci s'élevait à "seulement" 2,3 milliards un an plus tôt, en janvier 2025. Cela représente une augmentation spectaculaire de 90%.

En novembre dernier, un rapport conduit par le démocrate Jamie Raskin révélait de son côté comment Trump a utilisé sa fonction de Président pour s’enrichir via des crypto-holding générant, sur le seul premier trimestre 2025, un revenu de 800 millions de dollars. Ne parlons même pas des soupçons de délits d’initiés qui pèsent sur le locataire de la Maison Blanche, notamment depuis la guerre en Iran. Une politique internationale favorable financièrement mais peut-être moins politiquement, entre ce casse-tête géopolitique dans lequel il s’est empêtré et ses saillies contre le Pape, Donald Trump s’expose de plus en plus aux critiques de son propre camp. Il s'expose aussi, peut-être, à un revers lors des prochains Midterms de novembre 2026. Car dans le camp démocrate, l'aile gauche progresse avec la victoire d'Analilia Mejia, proche de Bernie Sanders, dans le New Jersey.

Les faveurs économiques et financière de Trump aux secteurs de la tech portent tout de même quelques fruits. Palantir, géant dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité prépare pour Donald Trump, sur un plateau d’argent, une “République technologique”, épuré de tout pluralisme politique et où le secteur économique serait définitivement libérée des contraintes du décideur public.

Pendant ce temps, Zohran Mamdani a fêté ces 100 premiers jours à la tête de la Mairie de New York : après avoir légiféré sur les crèches et les épiceries publiques, il promet désormais de s’attaquer aux riches et à leurs résidences secondaires.

Tous ces sujets, Irving Magi a pu les aborder avec Claire Rabès et Tristan Cabello.