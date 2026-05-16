Macron et la Françafrique : pourquoi ça ne marche plus

Géostratégix décrypte la tournée africaine d’Emmanuel Macron, le fragile apaisement entre les États-Unis et la Chine, les tensions internes du Fatah en Palestine et les fractures grandissantes des BRICS. L’objectif : rendre lisible une géopolitique souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte.

Dans ce numéro, l’émission débute en Afrique, où Emmanuel Macron achève une nouvelle tournée diplomatique sur le continent. Entre volonté affichée de « refonder » les relations entre la France et l’Afrique et recul manifeste de l’influence française dans plusieurs pays du Sahel, cette séquence interroge la place de Paris dans un continent devenu un terrain de compétition géopolitique entre puissances mondiales.

L’émission se poursuit en Chine, après un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping destiné à apaiser les tensions entre les deux premières puissances mondiales. Mais derrière les annonces de stabilité et de coopération, les désaccords demeurent nombreux. Cap ensuite sur la Palestine, où le Fatah tient son premier congrès depuis dix ans dans un contexte de guerre à Gaza et d'expansion des colonies israéliennes en Palestine.

Enfin, direction New Delhi, où les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réunissent dans un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient, les rivalités entre l'Iran et les Emirats Arabes Unis, tous deux membres de l'organisation, et les crises énergétiques.