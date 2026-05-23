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Du Côté de Chez Sam

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Deux fois par mois, Le Média décrypte pour vous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

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Comment Trump pousse les États-Unis vers une dérive autoritaire

Assiste-t-on à un tournant fasciste aux Etats-Unis ? Il y a deux semaines, dans pas moins de trois Etats du Sud : la Louisiane, Le Tennessee, et l’Alabama, les chambres des représentants ont pu valider de nouvelles cartes électorales qui pourraient leur permettre de devenir intégralement républicains lors des prochains Midterms.

Pendant ce temps, le fisc américain promet de jamais poursuivre Donald Trump, il va ainsi pouvoir continuer de s’enrichir et d’engraisser ses potes. Cela lui a d'ailleurs permis d’obtenir un fond d’indemnisation d’1,8 milliards de dollars, destiné à ceux qui se serraient estimés lésés par l’administration Biden. Une coup de force politico-financier qui n’a pas plu du tout, même dans son propre camp. T

out espoir n'est cependant pas perdu, en a en effet vu ces derniers jours une vague “rouge” envahir le camp démocrate. Et toutes les propagandes tentées par l’establishment du parti ne semblent pas parvenir à l’endiguer. Le parti démocrate va-t-il faire sa mue socialiste ?

Ce sont les sujets abordés par Irving Magi, accompagné de Tristan Cabello et Claire Rabès, pour Du Côté de Chez Sam.

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