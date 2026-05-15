Philippe Poutou secoue la gauche : “On ne peut plus être sages !”

Quatre candidatures présidentielles, des centaines de séquences virales, une voix qui dérange dans les débats télévisés. Philippe Poutou ne fait pas de politique comme les autres. Ancien ouvrier à Ford Blanquefort, délégué syndical devenu figure de la gauche radicale, il incarne l’exigence que la politique parlée de la classe ouvrière soit incarnée par la classe ouvrière elle-même.

Dans cet entretien, il revient sur ce qui l’a mené en politique. C’est à l’usine que tout s’est joué pour lui. Là où il a découvert que parler pour les ouvriers sans les représenter était une imposture que la gauche institutionnelle s’autorisait depuis longtemps.

Les séquences Poutou sur les médias mainstream sont un brin d’air frais pour les militants de gauche. Pourquoi ? Car il utilise des mots directs pour dénoncer la bourgeoisie et le racisme. Alors qu’une partie de la gauche devient timide quand il faut plaire aux médias, la a droite radicale, elle, a remporté la bataille des mots. « Ensauvagement », « grand remplacement », « wokisme », ces termes structurent désormais le débat public. Poutou, lui, refuse d’abandonner les mots qui font peur aux bien-pensants : patrons, riches, lutte des classes. Des mots « vieux », oui, mais nécessaires.

La question de l’union des gauches revient inévitablement. Quelles sont les lignes rouges ? Comment faire bloc sans renier ses principes ? Et face aux électeurs qui basculent vers le RN : les convaincre ou mobiliser les abstentionnistes ?

Pour 2027, Poutou hésite. Quatre fois candidat, il envisagerait de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon et il demande à la France Insoumise de travailler avec les mouvements « à sa gauche ». Pour finir a culture : ses artistes du moment, son dernier concert, le film politique qui l’a marqué, le livre pour comprendre notre époque.