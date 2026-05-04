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Charles Alloncle visé pour prise illégale d’intérêt | Mélenchon officiellement candidat pour 2027

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout :

le rapport sur l’audiovisuel public doit être publié demain. Son auteur, le député ciottiste Charles Alloncle, est visé par une plainte pour prise illégale d’intérêts et trafic d’influence passif. C’est le sujet de notre première partie : on en parle avec l’avocat de l’association qui a porté plainte, Jérôme Karsenti.

Vous n’êtes pas sans savoir que Jean-Luc Mélenchon a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle hier soir sur TF1. À gauche, tout le monde a son avis, et nous, ce soir, on va également en parler. D’abord avec la carte blanche de Amine Snoussi, puis avec un débat entre deux députés : l’écologiste Sabrina Sebaihi et l’insoumis Arnaud Saint-Martin.

On terminera cette édition avec la hausse du prix du gaz et ses conséquences pour les foyers français les plus modestes.

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