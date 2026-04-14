LFI propose de nationaliser Total | 1er mai : un jour férié en danger ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Allons-nous vers une nationalisation partielle de la multinationale Total Energies ? C’est en tout cas le souhait du groupe La France insoumise, Aurélie Trouvé a annoncé le dépôt d’une proposition de loi pour placer une partie de l’entreprise sous contrôle de l’Etat. Nous en parlerons avec Hadrien Clouet, vice-président du groupe parlementaire des Insoumis et Adrien Cornet, salarié à la raffinerie de Grandpuits et militant CGT.

Sur le front des luttes, le jour férié du 1er mai, la fête des travailleurs et des travailleuses, était menacée par un projet de loi imaginée à l’époque par l’ancien premier ministre Gabriel Attal. Le gouvernement a fini par reculer face à la pression des syndicats et la menace d’une motion de censure des opposants au texte. Nous en parlerons avec Amar Lagha, secrétaire général de la CGT Commerce et services…

