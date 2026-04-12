Il a tenu tête à De Gaulle : pourquoi la France a oublié Gaston Monnerville

Vous l’avez sans doute remarqué mais depuis le résultat des élections municipales de 2026, la France semble avoir redécouvert que oui, une personne peut devenir maire d’une grande ville sans nécessairement avoir la peau blanche. L’élection de Bally Bagayoko à la mairie de Saint-Denis du premier tour, suivie par plusieurs autres, a donné lieu à un tir de barrage raciste qui a tellement bien marché que maintenant Bagayoko est une figure nationale ultra identifiée et populaire que certains imaginent déjà président de la République.

Mais encore une fois, avec Bally Bagayoko, il y a toute une partie de la France qui semble avoir découvert qu’une personne noire pouvait être élue, et ce malgré le climat politique raciste et xénophobe entretenu par le gouvernement et plus encore par les médias d’extrême-droite. Pourtant, c’est très loin d’être la première fois, et d’être celle qui est montée le plus haut. Dans cet épisode de C’était pas mieux avant, on parle de la personne noire qui est allée le plus haut dans les institutions françaises, président du Sénat pendant plus de vingt ans, au point qu’il s’en est fallu de très peu pour qu’elle soit président de la République, et ce dès les années 50… Gaston Monnerville.