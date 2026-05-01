Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Hollande, Glucksmann, Cazeneuve : ils veulent la peau de Mélenchon
Au sommaire de cette émission :
Qui veut tuer Mélenchon à gauche avant 2027 ? Les candidatures se multiplient pour faire tomber LFI. Enquête.
La gauche fait plier le gouvernement sur la loi Yadan. On vous raconte les coulisses de ce nouveau recul de l'exécutif. Enfin, en apparence…