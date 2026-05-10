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Le triomphe idéologique de Mélenchon

Au bout d’un suspense absolument considérable et qui a laissé l’intégralité de la sphère politique sans voix, Jean-Luc Mélenchon sera bel et bien le candidat à l’élection présidentielle de La France Insoumise. Il y va avec le programme L’Avenir en Commun, à mi-chemin entre social-démocratie et socialisme démocratique, et une force militante qui n’a plus rien à voir avec 2022. Pendant ce temps-là, un autre morceau de la gauche s’est réuni pour le premier meeting du Front Populaire 2027. Et on constate que les partis qui le composent ont en partie radicalisé leur discours depuis cinq ans, s'alignant presque avec celui de LFI... et de Mélenchon. Dans cet épisode, Gwên vous propose de revenir sur son parcours idéologique, la façon dont cette idéologie s’est confrontée à celles de son temps, et la façon dont il a fini par avoir une influence considérable sur tout le reste du champ politique.

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