Jean-Luc Mélenchon de nouveau candidat à la présidentielle

C'est le retour de la cravate rouge. Jean-Luc Mélenchon à annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 sur le 20h de TF1 après avoir été désigné par les instances insoumises. Pour justifier sa nouvelle candidature, JLM parle de la préparation et de sur quoi va se jouer la campagne.

Sur quoi va se jouer la campagne ? Selon le vieux, la guerre qui se prolonge au Moyen-Orient, la crise économique et sociale mais aussi l'urgence climatique. Les responsables insoumis ont donc jugé que sur ces sujets, le vieux était le mieux préparé à porter la candidature présidentielle.

Alors pourquoi la gauche cède à la tentation de disqualifier Mélenchon risquant ainsi de renforcer l'extrême-droite ou de la droite en cas de second tour pour le vieux ? Et bien peut-être qu'à gauche, peu de candidats y vont pour réellement gagner. La structure de la Véme République est très particulière : régime officiellement hybride entre parlementarisme et présidentialisme, la synchronisation du calendrier des deux élections entraîne forcément une influence gigantesque de la présidentielle sur les législatives. Donc, quiconque disparaît pendant le scrutin présidentiel risque d'être oublié par les électeurs aux législatives. Et les partis politiques ont besoin d'élus pour exister.

Peut-être que le vrai clivage à gauche entre les divers stratégies à gauche est assez simple : le mouvement Insoumis est une machine politique en développement, qui à fait ses premières percées municipales récemment mais qui s'est d'abord construite pour gagner la présidentielle. Or, le reste des organisations de gauche privilégient la pérennité de leur parti sur le long-terme et la maximisation des élus que sur la victoire concrète. Et quand on ne parle pas le même langage, difficile d'obtenir un résultat commun.