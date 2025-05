Présidentielle 2027 : Ruffin veut une primaire à gauche, de Poutou à... Hollande

Le député picard revient sur le devant de la scène avec une proposition : une primaire de la gauche, qu’il qualifie de « geyser », censée faire jaillir une nouvelle dynamique. Mais au fond, que propose vraiment Ruffin ? Un calendrier, un système (100 000 parrainages citoyens, 250 maires) et surtout une conviction : cette primaire aura lieu et il la gagnera. Dans Libération, Ruffin parle d’un moment de « débordement », d’« envie d’avoir envie », et s’imagine en sourcier de la colère populaire.

Mais ce récit masque une réalité : les autres forces de gauche ne l’attendaient pas forcément comme messie. Et l’idée d’une grande union populaire a déjà été tentée… avec les limites que l’on connaît. À gauche, on s’interroge : est-ce une tentative d’union ou une stratégie de contournement ? Et que vaut cette « offre Ruffin » face au scénario (de plus en plus probable) d’une candidature de Mélenchon sans passer par la case primaire ?

Dans cet épisode d’Au cœur de l’actu, Paul Elek revient sur le retour médiatique calibré de Ruffin, ses angles morts, ses points de rupture avec le reste de la gauche… et sur ce que cette énième relance du débat sur la primaire dit de l’état d’épuisement stratégique du camp de gauche.