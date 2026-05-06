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Pourquoi la primaire à gauche tourne au fiasco
La gauche voulait commémorer 1936, elle a surtout exposé ses fissures version 2026. Sur scène, Olivier Faure, Clémentine Autain, François Ruffin et Marine Tondelier défilent pour vendre une union introuvable. Entre slogans poussifs et séquences gênantes, la primaire ressemble surtout à une illusion collective. En coulisses, les fractures sont déjà là. Certains refusent le principe, d’autres préparent leur plan B, et chez les écolos, le retrait pur et simple n’est plus tabou. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon est lancé et les autres camps sont en ordre de marche. La gauche unioniste, elle, hésite encore. Elle ira quand même à la présidentielle, non pour gagner, mais pour ne pas disparaître avant le vrai rendez-vous, les législatives.