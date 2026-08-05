Le scandale qui peut faire tomber la FIFA et Infantino

On pensait sincèrement que la FIFA avait touché le fond. On pensait que Sepp Blatter, avec ses affaires de corruption à répétition et ses valises de billets, avait atteint le sommet absolu du cynisme dans le sport business. Mais c’était sans compter sur le génial Gianni Infantino. En quelques années, l’actuel président de la FIFA a réussi un véritable exploit : faire passer Blatter pour un enfant de choeur. Parce qu'aujourd'hui la FIFA d'Infantino ne se cache plus. C’est clairement devenue une multinationale de l’entertainment politique, un professeur émérite de sportswashing, et un terrain de jeu privilégié du capitalisme financier le plus sauvage. Et ces dernières semaines, la ligne rouge n’a pas seulement été franchie, elle a été piétinée, écrasé, bafoué. Gianni Infantino a tout simplement tenté de vendre une partie de la Coupe du Monde au privé.

Aujourd’hui dans Dixit, on va tenter d’expliquer le système Infantino : comment un technocrate de l’UEFA est devenu un monarque absolu, et pourquoi le football mondial est en train de perdre son âme.