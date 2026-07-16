Pourquoi les footballeurs sont devenus des icônes
Le football est partout. On le voit encore plus avec cette coupe du monde. Dans les conversations, les médias, les réseaux sociaux, la publicité, la politique aussi. Les plus grands joueurs sont devenus des célébrités mondiales, des modèles pour certains, des marques à eux seuls. A l’heure où nous enregistrons cette émission, la France vient de perdre en demi-finale de coupe du monde, à Dallas, face à une Espagne impitoyable. Cela a plongé une grande partie des Français dans une tristesse profonde. Comment expliquer cette place si particulière qu’occupent les footballeurs dans nos sociétés ? Pourquoi sont-ils devenus bien plus que de simples sportifs ? C’est à ces questions que s’intéresse notre invité aujourd’hui. Dans La valeur du footballeur, le sociologue Manuel Schotté montre que la valeur d’un joueur ne se résume ni à son talent ni à ses performances. Elle est le produit d’une histoire, d’un système économique, d’institutions, de médias et de représentations sociales.