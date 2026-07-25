Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

Du Côté de Chez Sam

Du Côté de Chez Sam

Deux fois par mois, Le Média décrypte pour vous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

Partager

Les États-Unis et Israël, bientôt une seule machine de guerre ?

En France, personne n’en parle, mais la chambre des représentants a voté jeudi dernier un projet de loi visant, pour reprendre les mots du républicains anti-Trump Thomas Massie, une fusion les technologies militaires et chaînes d’approvisionnement de l’armée américaine et celles de l’armée israélienne. Même si ce projet de loi doit encore passer devant le Sénat, ce vote a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux outre-atlantique. Pendant ce temps, Zohran Mamdani continue son ascension médiatique et politique. Dans en entretien accordé au New York Times, le maire de la big apple ne cache pas ses ambitions à l’échelle nationale et entend bien permettre aux Democratic socialists of America de jouer un rôle majeur sur la scène politique américaine. On en parle avec Claire Rabès et Tristan Cabello.

Du Côté de Chez Sam

Deux fois par mois, Le Média décrypte pour vous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !