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Les États-Unis et Israël, bientôt une seule machine de guerre ?
En France, personne n’en parle, mais la chambre des représentants a voté jeudi dernier un projet de loi visant, pour reprendre les mots du républicains anti-Trump Thomas Massie, une fusion les technologies militaires et chaînes d’approvisionnement de l’armée américaine et celles de l’armée israélienne. Même si ce projet de loi doit encore passer devant le Sénat, ce vote a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux outre-atlantique. Pendant ce temps, Zohran Mamdani continue son ascension médiatique et politique. Dans en entretien accordé au New York Times, le maire de la big apple ne cache pas ses ambitions à l’échelle nationale et entend bien permettre aux Democratic socialists of America de jouer un rôle majeur sur la scène politique américaine. On en parle avec Claire Rabès et Tristan Cabello.