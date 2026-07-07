Comment Trump a fait plier la FIFA : les révélations de Romain Molina
La coupe du monde 2026 n’est définitivement pas une coupe du monde comme les autres… Une décision de la FIFA secoue la planete foot. Elle concerne l’équipe des Etats-Unis. Après l’expulsion de l’attaquant américain Folarin Balogun lors du match contre la Bosnie, tout semblait écrit : carton rouge, suspension automatique, fin de l’histoire. Sauf que le président des États-Unis, Donald Trump, est intervenu personnellement auprès de la FIFA pour demander une révision de la sanction. Quelques heures plus tard, la suspension était levée. Un épisode totalement inédit qui relance une vieille question : la FIFA est-elle encore indépendante face aux puissants ? La réponse est clairement non. Mais jusqu’où peut aller l’influence politique sur le football mondial ? Pour en parler, nous recevons le journaliste indépendant Romain Molina.