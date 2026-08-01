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Géostratégix

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Avec Géostratégix, présenté par Sara Trabi, Le Média lance un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale, aux côtés du géopolitologue Pascal Boniface. L’ambition est claire : rendre lisible une actualité mondiale souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte.

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Il lâche Poutine ? Pourquoi Trump soutient à nouveau l’Ukraine

Cette émission de Géostratégix, présentée par Sara Trabi, s'ouvre sur l'attaque menée par l'Ukraine contre un navire iranien, qui relance une question : les conflits entre la Russie et l'Ukraine, d'un côté, et entre les États-Unis et l'Iran, de l'autre, sont-ils en train de s'imbriquer ? L'émission se poursuit avec une nouvelle étude du Pew Research Center, selon laquelle, pour la première fois, dans de nombreux pays, la Chine bénéficie d'une image plus positive que les États-Unis. Ce basculement est-il lié à la politique menée par Donald Trump ? En troisième partie, Sara Trabi et Pascal Boniface reviennent sur l'intensification des violences en Cisjordanie, où les attaques de colons israéliens se multiplient, tandis que l'armée israélienne redoute une nouvelle intifada. Enfin, l'émission s'intéresse à la décision du Tchad de se retirer de la Cour pénale internationale. N'Djamena accuse la CPI d'appliquer une justice à géométrie variable, en ciblant principalement les États africains, sur fond de pressions exercées par les États-Unis. Comme chaque semaine, Pascal Boniface décrypte pour vous les grands enjeux de l'actualité internationale.

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Avec Géostratégix, présenté par Sara Trabi, Le Média lance un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale, aux côtés du géopolitologue Pascal Boniface. L’ambition est claire : rendre lisible une actualité mondiale souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte.

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