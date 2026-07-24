Les milliardaires sont-ils en train d'acheter l'Europe ? Cette eurodéputée LFI alerte

Depuis plusieurs semaines, la population albanaise se mobilise massivement contre un projet de complexe hôtelier luxueux initié par Donald Trump et Jared Kushner. Un projet jugé écocidaire et impérialiste. En toute décontraction, les milliardaires peuvent désormais prétendre acheter tout une île, appartenant pourtant à un état souverain...

Le plus inquiétant c'est que l’Albanie n’est pas le seul endroit où la population se mobilise contre le même type de projet. A Ostuni, dans les Pouilles, et à Cala Finanza, en Sardaigne, les militants indépendantistes et anti-coloniaux sont aussi mobilisés contre des projets du même type. Et pendant ce temps, les Etats et l’Union européenne laissent faire. Business is business, sans doute…

Est-ce que le Sud de l’Europe et la Méditerranée sont destinés à devenir le Disneyland des ultra riches ? Que faire pour lutter contre ces projets mortifères ? Pour en parler Irving Magi a reçu l’eurodéputée France insoumise Emma Fourreau pour l'entretien d'actu.