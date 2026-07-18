Le plan de Trump qui menace l'ordre mondial

Cette émission de Géostratégix, présentée par Sara Trabi, s'ouvre sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz, ce passage stratégique pour le commerce mondial. Donald Trump a envisagé d'instaurer un péage pour les navires avant de faire marche arrière, tandis que les Émirats arabes unis cherchent à réduire leur dépendance à cette route maritime.

Nous reviendrons ensuite sur l'offensive lancée par l'administration Trump contre la Cour pénale internationale. Washington appelle désormais ses alliés à quitter l'institution et affiche sa volonté de la démanteler, près de deux ans après les mandats d'arrêt internationaux visant Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, ancien ministre de la défense israélienne.

Enfin, nous analyserons les répercussions politiques d'un incident survenu en Cisjordanie occupée le 8 juillet, où le représentant démocrate américain Ro Khanna affirme avoir été retenu par des colons israéliens armés. Alors que les violences des colons se multiplient et que les appels à l'annexion se renforcent en Israël, cet épisode peut-il faire évoluer le débat américain sur le soutien à Israël ?

Comme chaque semaine, Pascal Boniface décrypte pour nous ces grands enjeux internationaux.