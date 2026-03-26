Je fais un don

C'était pas mieux avant

C'était pas mieux avant

Partager

Jospin, le dernier "bon socialiste" ?

Comme d’habitude quand une personnalité politique de premier plan meurt, elle a le droit à sa pluie d’hommages venus de toutes parts. Pour Lionel Jospin c’est sûr que c’est plus facile, d'une part parce que son positionnement politique modéré le rend assez facile à ne pas détester, d'autre part parce que Lionel Jospin, pour beaucoup de monde dans son camp politique, de la gauche modérée jusqu’à la gauche plus radicale, c’est un exemple de comment on fait les choses bien en politique. Ce qui peut paraître assez surprenant dans la mesure son gouvernement de centre-gauche a reçu son lot de critiques à l’époque et s’est terminé sur une déroute électorale. Gwên Guirette refait l’ensemble du parcours de Lionel Jospin : ses origines sociales, l’évolution de son idéologie politique, et bien sûr, sa pratique du pouvoir.

C'était pas mieux avant

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !