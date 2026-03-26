Jospin, le dernier "bon socialiste" ?
Comme d’habitude quand une personnalité politique de premier plan meurt, elle a le droit à sa pluie d’hommages venus de toutes parts. Pour Lionel Jospin c’est sûr que c’est plus facile, d'une part parce que son positionnement politique modéré le rend assez facile à ne pas détester, d'autre part parce que Lionel Jospin, pour beaucoup de monde dans son camp politique, de la gauche modérée jusqu’à la gauche plus radicale, c’est un exemple de comment on fait les choses bien en politique. Ce qui peut paraître assez surprenant dans la mesure son gouvernement de centre-gauche a reçu son lot de critiques à l’époque et s’est terminé sur une déroute électorale. Gwên Guirette refait l’ensemble du parcours de Lionel Jospin : ses origines sociales, l’évolution de son idéologie politique, et bien sûr, sa pratique du pouvoir.