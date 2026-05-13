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Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

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Hantavirus : sommes-nous prêts à une nouvelle crise sanitaire ?

Depuis plusieurs jours, l’hantavirus inquiète les autorités sanitaires françaises. Une passagère française d’un navire de croisière touché par un foyer épidémique a été testée positive et placée en réanimation. Plusieurs cas contacts sont désormais hospitalisés ou placés sous surveillance, tandis que le gouvernement assure vouloir « briser la chaîne de transmission » le plus vite possible. Mais cette nouvelle alerte sanitaire intervient dans un contexte bien particulier : celui d’un hôpital public toujours sous tension, plusieurs années après le Covid. Pour en parler Lydia Menez reçoit Dr Christophe Prudhomme, urgentiste, élu LFI au conseil de Paris et Conseil régional d’Île-de-France.

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