Alerte ! Bayrou profite de sa chute pour faire passer le pire !

En pleine tempête politique autour du vote de confiance de Bayrou, le gouvernement agit en coulisse : trois décrets, adoptés “en urgence”, doublent le reste à charge des patients et les franchises médicales, menaçant de peser lourdement sur les malades chroniques et les plus vulnérables. Ces mesures s’inscrivent dans une trajectoire d’austérité de 5,5 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2026, qui fragilise l’accès aux soins et transforme un droit fondamental en produit payant. L’AME, garantissant des soins aux étrangers en situation irrégulière, est également attaquée. Les critiques sont unanimes : syndicats, associations et même le président de la Cnam dénoncent l’absence de débat démocratique et l’alignement des politiques sur les obsessions de la droite dure et du RN. Les citoyens sont appelés à se mobiliser dès le 10 septembre pour défendre la santé et la solidarité face à une stratégie politique et budgétaire qui sacrifie les plus faibles pour sécuriser le pouvoir et le vote de confiance du gouvernement.