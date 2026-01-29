Ces antibiotiques accusés de ruiner des vies : révélations sur les fluoroquinolones

Pendant des décennies, ils ont été prescrits comme des antibiotiques « de confiance ». Puissants, efficaces, polyvalents. Les fluorochinolones ont longtemps incarné l’arme absolue contre les infections urinaires, pulmonaires ou ORL. Pourtant, derrière cette banalisation médicale se cache un scandale sanitaire majeur, encore largement méconnu du grand public.

Dans Face cachée, l’enquête de Pauline Gensel révèle les conséquences parfois dramatiques de ces molécules sur la vie de patients ordinaires. Françoise, 53 ans, a vu son quotidien basculer après quelques comprimés pris pour une suspicion de salmonellose. En quelques jours, son corps ne répond plus : douleurs intenses, perte de mobilité, handicap irréversible. Aujourd’hui, elle ne peut plus travailler, ni mener la vie active qu’elle aimait tant. Comme elle, des centaines de patients témoignent de souffrances durables, souvent minimisées, voire niées.

Car le cœur du scandale est là : la difficulté, pour les victimes, de faire reconnaître le lien entre leurs symptômes et la prise d’un médicament pourtant autorisé. Officiellement, seuls quelques centaines de cas d’effets indésirables graves ont été recensés en France. En réalité, seuls 5 à 10 % des effets seraient déclarés. Parcours administratif décourageant, refus d’enregistrement par les centres de pharmacovigilance, expertises médicales contestées : beaucoup abandonnent, épuisés.

Pourtant, les alertes existent. Aux États-Unis, les fluorochinolones sont assorties d’un avertissement maximal depuis 2008. En Europe, l’Agence du médicament a reconnu en 2018 leur potentiel invalidant et irréversible, restreignant fortement leurs indications. Mais en France, plus des deux tiers des prescriptions restent aujourd’hui injustifiées, exposant inutilement les patients à des risques graves.

Défaut d’information, prescriptions contraires aux recommandations, responsabilité des autorités sanitaires : Fluorochinolones, un scandale sanitaire interroge la chaîne de décision médicale et la place du patient dans son propre soin. Comment accepter qu’un traitement censé guérir puisse détruire une vie ? Une enquête rigoureuse, humaine et indispensable.