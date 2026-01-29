Lait infantile contaminé : l’état responsable ? | Iran : Trump menace d'une guerre

Au sommaire :

Un scandale touche nos enfants et met en lumière les failles de notre système de sécurité alimentaire. Des lots de laits infantiles en poudre contaminés par la céréulide, une toxine qui peut provoquer vomissements, diarrhées et troubles digestifs. Plusieurs nourrissons sont hospitalisés, et deux sont décédés, sans qu’un lien de causalité ne soit avéré pour l’instant. Les grands fabricants comme Nestlé, Danone et Lactalis, mais aussi des plus petits comme Vitagermine, ont procédé à des rappels de produits dans plus de 60 pays après détection de la contamination.

Aujourd’hui, huit familles, épaulées par Foodwatch, ont décidé de porter plainte. L’association de défense de la santé des enfants a, elle, déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour dénoncer « la carence grave de l’État dans la gestion de ce scandale sanitaire ». Mais qui est responsable : les industriels ? L’État ? Et surtout, comment protéger les enfants de ce type de scandale ? Pour en parler, on reçoit Camille Dioroz, de Foodwatch, et en visio, nous sommes avec Quentin Guillemain, de l’Association de défense de la santé des enfants.

Puis en dernière partie de Toujours Debout, nous recevons le député Arnaud Le Gall pour parler de la situation en Iran. Depuis décembre 2025, le pays est secoué par l’une des vagues de protestations les plus importantes de ces dernières années, d’abord déclenchées par la détérioration économique et l’inflation, puis élargies à une contestation politique plus profonde contre le régime. Face à ces mouvements populaires, les autorités iraniennes ont réagi par une répression extrêmement violente, comprenant des arrestations massives, plus de 30 000 morts et plus de 100 000 blessés, selon plusieurs sources.

Des Iraniens parlent du pire massacre de l’histoire contemporaine du pays. Cette répression a poussé l’Union européenne à classer le Corps des Gardiens de la Révolution (IRGC) comme organisation terroriste, une décision sans précédent qui renforce les tensions entre l’Iran et l’Occident. Parallèlement, les États-Unis ont intensifié la pression militaire et diplomatique sur Téhéran, menaçant de frappes si des négociations sur le nucléaire ne sont pas engagées dans de bonnes conditions.