Santé mentale en prison : la CGT dénonce un scandale oublié

La santé mentale est souvent le parent pauvre de la médecine, et en prison, la situation est encore plus alarmante. Les troubles psychiatriques y sont surreprésentés : troubles de l’humeur, troubles anxieux, addictions, troubles psychotiques… Et pourtant, la prise en charge médicale reste largement insuffisante, aggravée par des conditions de détention qui ne font qu’empirer les choses. La France a d’ailleurs été plusieurs fois épinglée pour la façon dont elle traite ses détenus.

Mais un autre problème, plus méconnu, inquiète aujourd’hui la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale : les transferts de détenus vers les unités psychiatriques. Des transferts qui s’effectuent, étonnamment, sans protocole clair, et dans des conditions de sécurité très variables selon les établissements. Les soignants, eux, se retrouvent en première ligne, parfois sans protection ni accompagnement adapté.

Alors, comment expliquer ce vide réglementaire ? Quelles sont les conséquences pour les personnels soignants et pour les patients eux-mêmes ? Quelles solutions la CGT propose-t-elle pour garantir la sécurité et la qualité des soins ? On en parle tout de suite avec notre invité, membre de la CGT santé et action sociale. Jocelyne Goût.