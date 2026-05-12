Loi sur la fin de vie : le débat qui divise

Alors que le pays débat de l’euthanasie, du suicide assisté et de l’aide médicale à mourir, un clivage inédit traverse la gauche, opposant militants antivalidistes et défenseurs d’une vision auto-déterminatrice. Depuis la Convention citoyenne de 2023, les notions de dignité, de liberté et de vulnérabilité nourrissent en effet un clivage qui dépasse les lignes partisanes traditionnelles. À l’heure où le cadre législatif pourrait évoluer et où le Sénat vient de remanier en profondeur le texte validé en première lecture à l'Assemblée, l’émission propose de prendre du recul. Trois voix se répondent: celle de l’expérience vécue par Sandrine Rousseau lors de la fin de vie de sa mère atteinte d'un cancer; celle du Dr Dauchy présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie pour son éclairage médico juridique ; et celle plus déontologique de Sara PIAZZA, psychologue en équipe mobile de soins palliatifs à l’hôpital Delafontaine à St Denis. Plus qu’un affrontement entre “pour” et “contre”, cet échange explore la complexité d’un sujet profondément humain. Une invitation à réfléchir, à douter, à comprendre ce qui se joue lorsque l’on parle de la vie, de la mort, et au delà de notre humanité.