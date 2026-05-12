Les questions de santé sont donc partout, dans notre quotidien, notre manière de vivre, nos interactions sociales; aussi fondamentales que complexes, liées tant à l'évolution des savoirs médicaux qu'à celle de nos groupes sociaux. L’émission Symptômes Critiques se propose donc de les interroger. Non pas comme une problématique individuelle, personnelle ou intime mais comme le révélateur de ce qui nous lie, de ce qui dysfonctionne parfois aussi: Symptomatique de l’état de nos sociétés.
Loi sur la fin de vie : le débat qui divise
Alors que le pays débat de l’euthanasie, du suicide assisté et de l’aide médicale à mourir, un clivage inédit traverse la gauche, opposant militants antivalidistes et défenseurs d’une vision auto-déterminatrice. Depuis la Convention citoyenne de 2023, les notions de dignité, de liberté et de vulnérabilité nourrissent en effet un clivage qui dépasse les lignes partisanes traditionnelles. À l’heure où le cadre législatif pourrait évoluer et où le Sénat vient de remanier en profondeur le texte validé en première lecture à l'Assemblée, l’émission propose de prendre du recul. Trois voix se répondent: celle de l’expérience vécue par Sandrine Rousseau lors de la fin de vie de sa mère atteinte d'un cancer; celle du Dr Dauchy présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie pour son éclairage médico juridique ; et celle plus déontologique de Sara PIAZZA, psychologue en équipe mobile de soins palliatifs à l’hôpital Delafontaine à St Denis. Plus qu’un affrontement entre “pour” et “contre”, cet échange explore la complexité d’un sujet profondément humain. Une invitation à réfléchir, à douter, à comprendre ce qui se joue lorsque l’on parle de la vie, de la mort, et au delà de notre humanité.