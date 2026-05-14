Économie, international, technologies… Cette émission prend le risque du “pédagogisme” pour mieux aller au fond de sujets qui se caractérisent par leur complexité apparente mais qui constituent des enjeux prégnants de notre époque.
Glucksmann : la note qui fait scandale
C’est une note qui embarrasse Raphael Glucksmann et son parti Place publique. Un document de travail préparé par ses équipes électorales a fuité. Cette présentation, longue de plusieurs pages, recommandait de cibler en priorité les électeurs les plus âgés, les plus diplômés et les plus aisés. Et, à l’inverse, d’éviter « pour le moment » les 18-25 ans, les classes populaires, les mères seules, les banlieues ou encore certaines régions populaires. Depuis, Raphaël Glucksmann tente d’éteindre l’incendie. Il assure que cette note n’était pas une stratégie de campagne, mais une simple analyse électorale, et affirme vouloir parler à toutes et tous. Mais la polémique appuie là où ça fait mal : Place publique est régulièrement accusé de parler d’abord à une gauche urbaine, diplômée, européenne, plus proche des cadres que des classes populaires. Pour en parler, nous recevons ce soir Julie Garnier, conseillère régionale La France Insoumise et Mathieu Slama, essayiste.