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Édouard Philippe : le nouveau Macron ?
Et si vous pensiez avoir déjà vu ce film, c’est normal. Après Macron en 2017 et 2022, voilà maintenant Édouard Philippe promu nouveau “rempart républicain” officiel face au RN. Les médias l’adorent déjà, les sondeurs aussi. Sauf qu’à un an de la présidentielle, le principal intéressé avance surtout à pas feutrés : toujours pas de vrai programme, quelques phrases lâchées au compte-gouttes et une campagne calibrée pour éviter tout faux pas. Pendant ce temps, les casseroles judiciaires s’accumulent autour du Havre et rappellent que les “destins présidentiels” peuvent parfois dérailler très vite. Mais Philippe assume tout, y compris son passage à Matignon aux côtés de Macron : ISF supprimé, ordonnances travail, répression des Gilets jaunes… le bilan reste lourd. Malgré ça, le récit médiatique continue : Philippe serait le seul capable d’empêcher le RN de gagner. Petit problème quand même : encore faut-il réussir à passer le premier tour. Et à ce stade, entre les sondages mouvants et les candidatures encore inconnues, vendre un duel final déjà écrit relève surtout du fantasme médiatique. Et heureusement !