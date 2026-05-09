Crimes coloniaux de la France en Algérie et ailleurs : toujours aucun regret | Olivier Le Cour Grandmaison, Julien Théry

Le 8 mai 1945, ce ne fut pas seulement la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Ce furent aussi le début de vastes massacres contre les Algériens par les colons français à Sétif, Guelma et Kherrata. L'historien et politiste Olivier Le Cour Grandmaison souligne à quel point les dirigeants et les grands médias français continuent soit à occulter, soit à assumer de façon décomplexée les crimes de la colonisation.

L'affaire Apathie, il y a un peu plus d'un an, a été un symptôme particulièrement clair. Depuis, l'ancien premier ministre et candidat à l'élection présidentielle en 2027 Edouard Philippe n'a pas hésisté à répondre directement "non" à la question de savoir si la colonisation a été criminelle. En cela, il s'est montré fidèle, comme toute la droite et l'extrême-droite, à une mythologie impériale-républicaine qui demeure malheureusement d'actualité en France.

Retrouvez Olivier Le Cour Grandmaison dans ces émissions précédentes : Roman national : la fabrique des bons Français ; Racisme d'Etat : pourquoi il faut regarder la vérité en face ; Oradour-sur-Glane en Algérie : l'histoire que les médias français veulent taire.