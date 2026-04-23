Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
“Chasse aux enfants de couleur” : pourquoi ce silence ?
Un sexagénaire armé sème la peur dans un quartier de Haute-Loire, des témoins évoquent une “chasse aux enfants de couleur” et un enfant de 10 ans blessé... Pourtant, l’affaire est traitée avec une relative discrétion médiatique. Pendant ce temps, les réactions institutionnelles peinent à nommer clairement la dimension raciste des faits, pourtant admise par le mis en cause lui-même. Ce récit interroge autant le traitement médiatique que la réponse de la police, de la justice et des élus face à des violences répétées de ce sexagénaire. Et pose une question dérangeante : pourquoi certaines affaires prennent-elles autant de place… et d’autres presque aucune ?