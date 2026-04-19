Trahi par une France antisémite : Marc Bloch au Panthéon | Alya Aglan, Suzette Bloch, Florian Mazel

Pourquoi panthéoniser Marc Bloch ? Julien Théry a invité la petite-fille de l'historien et résistant, Suzette Bloch, ainsi qu'Alya Aglan, spécialiste de la Résistance, et Florian Mazel, spécialiste d'histoire du Moyen Âge

Le 23 juin prochain, l'historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon. Le Président Emmanuel Macron, en annonçant qu'il en avait décidé ainsi lors d'un discours prononcé pour l'anniversaire de la libération de Strasbourg en novembre 2024, a insisté sur "la volonté française" qu'incarnerait ce savant devenu dirigeant des Mouvements Unis de la Résistance pour la région de Lyon, arrêté et torturé dans cette ville par des collaborateurs de la Gestapo avant d'être exécuté sommairement le 16 juin 1944.

Pour ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser, Julien Théry a invité trois contributrices et contributeur de l'actuelle floraison éditoriale provoquée par la panthéonisation de Marc Bloch : Alya Aglan, historienne à Sorbonne-Université (autrice de La Double mort de Marc Bloch, éd. Flammarion), Suzette Bloch, petite-fille de l'historien (et co-autrice d'une bande dessinée, Marc Bloch, l'historien combattant, éd. Tallandier), ainsi que Florian Mazel, historien à Sorbonne-Université (co-directeur d'un ouvrage collectif intitulé Marc Bloch L'histoire en résistance, éd. du Seuil).