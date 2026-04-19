Je fais un don

On s'autorise à penser

On s'autorise à penser

Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

Partager

Trahi par une France antisémite : Marc Bloch au Panthéon | Alya Aglan, Suzette Bloch, Florian Mazel

Pourquoi panthéoniser Marc Bloch ? Julien Théry a invité la petite-fille de l'historien et résistant, Suzette Bloch, ainsi qu'Alya Aglan, spécialiste de la Résistance, et Florian Mazel, spécialiste d'histoire du Moyen Âge

Le 23 juin prochain, l'historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon. Le Président Emmanuel Macron, en annonçant qu'il en avait décidé ainsi lors d'un discours prononcé pour l'anniversaire de la libération de Strasbourg en novembre 2024, a insisté sur "la volonté française" qu'incarnerait ce savant devenu dirigeant des Mouvements Unis de la Résistance pour la région de Lyon, arrêté et torturé dans cette ville par des collaborateurs de la Gestapo avant d'être exécuté sommairement le 16 juin 1944. 

Pour ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser, Julien Théry a invité trois contributrices et contributeur de l'actuelle floraison éditoriale provoquée par la panthéonisation de Marc Bloch : Alya Aglan, historienne à Sorbonne-Université (autrice de La Double mort de Marc Bloch, éd. Flammarion), Suzette Bloch, petite-fille de l'historien (et co-autrice d'une bande dessinée, Marc Bloch, l'historien combattant, éd. Tallandier), ainsi que Florian Mazel, historien à Sorbonne-Université (co-directeur d'un ouvrage collectif intitulé Marc Bloch L'histoire en résistance, éd. du Seuil).

On s'autorise à penser

Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !