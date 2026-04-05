Charlie Hebdo, du gauchisme potache au néo-républicanisme islamophobe | Alex Baladi, Dominique Ziegler, Julien Théry

Chacal Hebdo : c'est la triste histoire d'un hebdomadaire satirique passé du gauchisme potache au néo-républicanisme islamophobe, racontée en bande dessinée par Alex Baladi et Dominique Ziegler, les invités de Julien Théry dans ce nouvel épisode d'On s'Autoriser à Penser (OSAP).

Ecrivain et dramaturge, Dominique Ziegler a d'abord écrit une pièce de théâtre sur le sujet, mais aucun théâtre, aucun festival n'a voulu l'accueillir. Il a finalement opté pour une bande dessinée réalisée avec Alex Baladi, qui avait depuis longtemps porté avec son mode d'expression, le dessin, un regard critique sur l'acharnement de Charlie Hebdo contre les musulmans.



Car c'est bien l'histoire du journal refondé par Philippe Val et Cabu dans les années 1990 avec l'accord de l'un des fondateurs du Charlie des années 70, Cavanna, mais contre la volonté de l'autre, le Professeur Choron, qui est racontée dans cet album, dont les protagonistes sont facilement identifiables avec leurs noms transparents (Philibert Vil, Bacu, Sécotine Funeste, l'avocat Rufus Milka, etc...). Une histoire en forme de dérive, bien loin de l'anarchisme déconneur des origines, qui a vu le journal, sous l'influence du conformisme et de l'arrivisme de Philippe Val, jouer de façon répétée la carte de l'islamophobie montante pour tenter d'enrayer l'érosion structurelle des ventes. Sans jamais prendre en compte le fait que la religion à laquelle il s'attaquaient de façon obsessionnelle n'était pas socialement dominante, mais au contraire constitutive de l'identité de populations dominées à tous égards (en France comme au plan géopolitique), Charlie Hebdo n'a cessé de contribuer à cette stigmatisation des musulmans dont les dirigeants français ont fait de plus en plus ouvertement une stratégie de gouvernement, de la loi contre le voile de 2004 aux provocations de Manuel Valls en passant par le tournant identitaire de la droite sous la présidence de Nicolas Sarkozy.



Si l'Etat français a encouragé dans cette voie Philippe Val et ses troupes, aussi bien sous N. Sarkozy que sous François Hollande, il n'a pas su pour autant les protéger. Depuis le massacre atroce de la rédaction perpétré par les frères Kouachi le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo a choisi une ligne éditoriale résolument néorépublicaine, toujours marquée par la détestation de l'islam et tournée aussi contre les oppositions à l'islamophobie, donc contre la gauche de gauche.