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Lisnard copie Milei ? Ce qu’il prépare pour 2027

David Lisnard, maire de Cannes et désormais hors des Les Républicains, se lance dans la course à 2027 avec une méthode simple : faire du bruit pour exister. Entre un Bruno Retailleau jugé trop à gauche et Éric Ciotti trop à droite, il s’invente un espace politique minuscule… mais bien à lui. Inspiré par Javier Milei, il tente une version française de la tronçonneuse (un broyeur à papier), mais tout aussi brutale sur le fond, pour exister dans une présidentielle saturée. La stratégie tient : faire du bruit, créer un personnage, imposer une image. Mais derrière la mise en scène, le projet libertarien radical séduit peu en France, où l'Etat est un pilier. En attendant, Lisnard joue surtout une carte personnelle : celle de l'hyper visibilité.

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