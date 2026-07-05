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C'était PAS mieux avant

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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Canicule : 50 ans d’incompétence politique

Profitons un peu du fait que la canicule ait fait une pause pour souffler et se poser la question suivante : comment on en est arrivé là ? Parce que la canicule qu’on vient de vivre était exceptionnelle, certes, mais c’est pas la première, ce sera pas la dernière, elles sont de plus en plus nombreuses et vont encore s’intensifier. Et pourtant on a un peu l’impression qu’à chaque canicule, on redécouvre les mêmes problèmes : les bouilloires thermiques, la sécheresse des cultures, le réchauffement climatique et ses conséquences sur les sociétés humaines, en somme. Dans cet épisode de C’était pas mieux avant, Gwên revient sur l’histoire des canicules en France et de leur intensification, de l’époque médiévale à nos jours, et sur l’influence qu’elles ont sur la société et sur la politique françaises.

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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