Le capital avant le climat : le vrai scandale derrière la canicule

Les Français viennent de vivre un nouvel épisode de canicule historique, avec des records de chaleur de jour comme de nuit. Et ce n'est qu'un début : les scientifiques alertent depuis des décennies sur un changement climatique qui rendra ces épisodes plus fréquents, plus longs et plus intenses. Nous y sommes. Pourtant, malgré les alertes répétées du GIEC et de climatologues comme Jean Jouzel, les véritables transformations tardent à venir. Pourquoi le réchauffement climatique n'est-il pas une crise comme les autres ? L’économise pointe l’impréparation des politiques alors que cette crise s’anticipe. Les libéraux ont choisi : le capital passe avant le climat. Entre adaptation et atténuation, la climatisation est-elle devenue l'arbre qui cache la forêt ? Alors que les responsabilités des plus gros émetteurs restent peu débattues, que les grands groupes pétroliers poursuivent leurs projets et que les règles environnementales sont assouplies au nom de la compétitivité, le climat passe-t-il encore après les intérêts économiques ? Une fois la canicule terminée, le risque est-il, une fois de plus, de remettre le problème sous le tapis ? Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !